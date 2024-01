Uniper Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Uniper-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der letzte Schlusskurs von 57,48 EUR liegt sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (93,8 EUR) als auch der letzten 50 Handelstage (71,11 EUR), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Uniper ist insgesamt sehr negativ, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Uniper weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Uniper, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Tendenz, wodurch die Aktie von Uniper bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet wird.