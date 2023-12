Uniper Aktie: Jetzt geht’s los!

Uniper übertrifft die Branche in Bezug auf Aktienkursperformance und Fundamentaldaten

Der Aktienkurs von Uniper hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche eine Outperformance von +8,49 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -0,55 Prozent aufweist, liegt Uniper um 8,49 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Aktienkursperformance.

Die Dividendenrendite von Uniper beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger zu Uniper auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Unternehmen negativ wahrgenommen wird. Die Kommentare und Meinungen der letzten zwei Wochen sowie die vorherrschenden negativen Themen in den letzten Tagen führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet hat Uniper ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt ein KGV von 208 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Uniper aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.