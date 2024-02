Uniper Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Uniper-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 56,8 EUR mit -38,19 Prozent Entfernung vom GD200 (91,89 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 61,08 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,01 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Uniper-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Anleger-Stimmung bei Uniper in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die eine Einschätzung als "Gut" ergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei Uniper, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was insgesamt zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Uniper liegt bei 47,13, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für diese Kategorie.