Die Uniper-Aktie schloss die letzte Handelswoche mit einem Minus von 9,6 % ab und fällt damit auf 5,46 EUR. Im aktuellen Monat verzeichnet die Aktie bereits einen Rückgang von 10,2 %. Dieser Negativtrend fällt in eine Zeit, in der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck strukturelle Veränderungen in der deutschen Wirtschaft fordert. Im Zusammenhang mit politischen Kooperationsaufrufen ergibt sich ein komplexes Bild.

Aktueller Kurs: 5,46 EUR

Monatliche Veränderung: -10,2 %

200-Tage-Durchschnitt: Steigend

Politischer Kontext und seine Auswirkungen

Habeck hat die Union zur politischen Kooperation aufgerufen, insbesondere in Fragen der Energiewirtschaft. Vor einem Jahr lagen die Schwerpunkte der Diskussion auf der Uniper-Rettung und der Energieversorgung, Themen, die heute in den Hintergrund getreten sind. Damalige Probleme...