Uniper Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uniper-Aktie liegt bei 47,13, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 51 aufweist. Auch hier wird die Situation als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Uniper-Aktie in dieser Kategorie als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Uniper eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem schlechten Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie liegt mit 56,8 EUR 38,19 Prozent unter dem GD200 (91,89 EUR), was auf ein schlechtes Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 61,08 EUR auf, was ebenfalls auf ein schlechtes Signal hinweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für den Kurs der Uniper-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.