Uniper-Aktie: Gasumlage fällt weg - Alarm für die Aktie

Uniper kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus. Nun entfällt erklärtermaßen per Verordnung die Gasumlage, die wiederum auch die direkten Hilfen an Uniper mitfinanzieren hätten sollen. Wird es jetzt noch enger für das Unternehmen? Der Aktienkurs spricht Bände. Aktie von Uniper rutscht weiter Jedenfalls ist der Aktienkurs von Uniper am Montag zum Auftakt der neuen Handelswoche weiter nach unten gerutscht.… Hier weiterlesen