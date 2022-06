Uniper Aktie Extremdruck. Gashahn zu 60%-zugedreht heisst …

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper Aktie heute wieder mal Tagesverlierer im MDAX, mit Abstand. Aktuell Minus 17,89 % (14:39 Uhr)Warum? Die Uniper SE (ISIN:DE000UNSE018) hat ein starkes Engagement beim Gashandel mit Russland inklusive Pipelinebeteiligungen.Dazu betreibt in Russland Gas- und Kohlekraftwerke, die rund 5 % des nationalen Bedarfs decken. Und heute waren nicht die Beteiligungen in Russland Grund für das abermalige Kursdebakel, sondern die Folgen der reduzierten Gasdurchleitung aus Russland über North Stream 1. Uniper erhält nur noch – aktuell – 40 % der zugesagten Gasliefermengen und muss „den Rest“ teuer am Spotmarkt einkaufen, da man langfristige Lieferverträge „auf der anderen Seite stehen hat“.

Lieferverpflichtungen, die nur zu den wohl weiter steigenden Marktpreisen erfüllt werden können – Gift für den Gewinn und auf Dauer Überlebensfrage. Wenn nicht der Bund…

… die Folgen kompensiert. Wovon ausgegangen werden kann, zumindest wohl in massgeblichem Umfang, ob vollständig wird sich zeigen. Bis jetzt aber gilt: Prognose hat sich förmlich in Luft aufgelöst und eventuelle Ausgleichsmassnahmen sind wahrscheinlich, aber noch nicht sicher. Ganz zu Schweigen von deren Höhe und Dauer. Erklärt den heutigen Kurssturz im sowieso schon schwachen Gesamtmarkt.

Dazu kommt noch die Problematik der russischen Assets Unipers, die beim Gewinn überproportional wichtig waren: Aus den 1 Mrd Umsätzen in Russland in 2021 holte man 230 Mio EUR EBIT, während die 27 Mrd EUR Umsätze in Rest-Europa aus dem Kraftwerkspark gerade mal das Doppelte brachten: 473 Mio EUR. Beim Gesamt-EBIT in 2021 in Höhe von 1,187 Mrd EUR (berichtigt) fallen die russischen Ertragsanteile aus den Kraftwerken mit fast 20 % ins Gewicht. Und auch hier viele Fragen offen.

So hat der Kurseinbruch der Uniper Aktie einen konkreten wirtschaftlichen Hintergrund

Alles auf Null: „Uniper nimmt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 in Bezug auf das bereinigte EBIT sowie den bereinigten Jahresüberschuss zurück.Uniper erwartet zudem auf Basis vorläufiger Zahlen für das Halbjahr 2022, dass das bereinigte EBIT und der bereinigte Jahresüberschuss zum 30. Juni 2022 signifikant unter den jeweiligen Vorjahreswerten liegen werden (bereinigtes EBIT H1 2021: 580 Mio. €; bereinigter Jahresüberschuss H1 2021: 485 Mio. €).“ (Unternehmensmeldung Uniper, 30.06.2022)

Unsicherheit ist Gift – auch für die Uniper Aktie – und die bleibt erstmal

Und weder kurz- noch mittelfristig sollte hier eine vollständige Klärung möglich erscheinen. Offizieller Hintergrund für die heutige Meldung die Auswirkungen der derzeitigen Gaslieferbeschränkungen durch Gazprom. Seit dem 16. Juni 2022 erhalte Uniper lediglich 40 % der vertraglich zugesicherten Gasmengen von Gazprom. Zwar nutze Uniper nutzt Flexibilitäten im Portfolio sowie Ersatzbeschaffungen, um die Versorgungssicherheit für seine Kunden zu gewährleisten. Aber die Beschaffung von Ersatzmengen erfolge jedoch aktuell zu deutlich höheren Preisen.

Da Uniper diese Mehrkosten bislang nicht weitergeben könne, entstünden hieraus signifikante finanzielle Belastungen. Zudem fehle die zeitliche Berechenbarkeit: Große Unsicherheiten in Bezug auf die geopolitische Lage, sowie die Dauer und den Umfang der russischen Gaslieferbeschränkungen. Vor diesem Hintergrund sei auch die Gaspreisentwicklung derzeit schwer abzuschätzen.

Gasmangellage würde erstmal helfen

Uniper geht davon aus, dass im Falle der Feststellung und Bekanntgabe der Gasmangellage durch die Bundesnetzagentur die derzeitigen Belastungen teilweise weitergegeben werden können. Ebenso wäre dies eine notwendige und wesentliche Voraussetzung, um eine neue Ergebnisprognose mit hinreichender Sicherheit abgeben zu können.

Es geht ums Eingemachte bei Uniper

Uniper prüfe, wie die Liquidität der Gesellschaft weiter gesichert werden könne. Unter anderem sei Uniper mit der Bundesregierung in Gesprächen über mögliche Stabilisierungsmaßnahmen, für die eine Reihe von Instrumenten in Frage kämen, wie zum Beispiel Garantie- und Sicherheitsleistungen, Erhöhung der aktuellen, noch nicht gezogenen KfW-Kreditfazilität bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital.

UNSICHERHEIT BLEIBT – UNIPER AKTIE BLEIBT ALSO UNBERECHENBAR: „Uniper überprüft die Auswirkungen der Gaslieferbeschränkungen fortlaufend und wird den Kapitalmarkt sofern erforderlich über relevante Maßnahmen informieren.“



