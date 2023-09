Uniper-Aktie: Etwas Großes bahnt sich an!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

In den letzten Tagen hat Uniper seinen Kurs weitgehend gehalten. Die Notierungen zeigten kaum Veränderung, ein Zustand, der auch nach dem Handel am Montag feststellbar war. Trotzdem befinden sie sich in einem starken Aufwärtstrend – einer Entwicklung, die von Analysten zunehmend infrage gestellt wird. Wie weit kann dieser Trend noch gehen?

Uniper: Eher zurückhaltende Kommunikation

Betreffend ihrer laufenden Geschäfte äußert sich das Unternehmen derzeit ziemlich zurückhaltend. Seit dem Ausblick Ende Juli / Anfang August sind nur wenige Neuigkeiten veröffentlicht worden. Dennoch hat dies die Börsen nicht zurückschrecken lassen und obwohl der Kurs in den letzten vier Wochen um -9 % gefallen ist, zeigt Uniper über einen Zeitraum von sechs Monaten einen erheblichen Aufschwung an den Aktienmärkten.

Mit einem Plus von 106 %...