Uniper-Aktie: Erfolgreicher Höhenflug setzt sich fort

Erdgaspreise sind derzeit so niedrig wie seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr, was Uniper ermöglicht, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Dadurch erhält das mittlerweile verstaatlichte Unternehmen exzellente Zukunftsperspektiven. An den Finanzmärkten wird bereits darüber spekuliert, dass der Weg zur Selbstständigkeit möglicherweise viel früher als erwartet eingeschlagen werden könnte.

Dies führt aktuell zu anhaltenden Kursanstiegen bei der Uniper-Aktie. Die Aktie konnte sich bereits in der vergangenen Woche merklich erholen und erreichte am Dienstag zeitweise einen Wert von 5,55 Euro. Damit wurden im laufenden Jahr erstmalig Kurse über 5 Euro erreicht.

Ist da noch Spielraum?

Bis zum Vormittag änderte sich trotz kleinerer Korrekturen wenig daran: Als dieser Artikel entstand war die Uniper-Aktie immerhin noch auf beachtlichen...