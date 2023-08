Uniper-Aktie: Eine beeindruckende Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

In der vorausgegangenen Woche schien es, dass die Investoren von Uniper einen klaren Kopf bewahren. Dies zumindest aus der Perspektive der institutionellen Analysten, die nach Bekanntgabe der Quartalszahlen des Energiekonzerns zur Vorsicht mahnten. Trotz angezeigter Gewinne in Milliardenhöhe für das Jahr 2022 rieten sie zu einer realistischen Bewertung des Unternehmens. Die Märkte reagierten jedoch vorerst anders und trieben den Uniper-Aktienkurs auf ein Höchstniveau, bevor dieser am Freitag mit einem Wert von 5,84 Euro korrigiert wurde. Nun liegt er wieder über 6 Euro.

UBS prognostiziert massiven Kursverlust für Uniper

Die UBS hält diesen Höhenflug für im Grunde genommen verrückt. Ende Juli beließ die Schweizer Großbank ihre Bewertung für Uniper auf “Sell” mit einem Kursziel von lediglich 1,70 Euro – gut 70 Prozent unter...