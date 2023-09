Uniper-Aktie: Eine Überbewertung?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Uniper-Aktie hat in der letzten Handelswoche bei 6.04 EUR geschlossen, was einem leichten Minus von -0.49 % im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Der Verlust zeigt, dass die Anleger vorsichtig sein sollten. Nicht nur private Investoren, sondern auch professionelle Analysten behalten die Entwicklung der Uniper-Aktie sorgsam im Blick. Die durchschnittliche Analystenempfehlung lautet gegenwärtig auf “Verkaufen”, und das durchschnittliche Kursziel wurde auf 2.350 EUR festgelegt. Dieses Kursziel liegt bemerkenswert unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie und deutet einen erheblichen Abschlag von 61,25 % an, was potenziell auf eine Überbewertung der Aktie hindeuten könnte.

Technische Indikatoren und Support-Zonen

Der GD200 (200-Tage-Durchschnitt) der Uniper-Aktie ist fallend, was im Allgemeinen als bearishes Zeichen...