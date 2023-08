Uniper-Aktie: Diese Marke müssen sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Uniper-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beachtliche Performance hingelegt. Mit einem derzeitigen Kurs von 6,08 Euro präsentiert sie sich in einer soliden Zone, die sie seit Längerem halten kann. Besonders interessant ist der Widerstandsbereich, der sich oberhalb der 6-Euro-Marke etabliert hat. Nicht nur im August und November des vergangenen Jahres, sondern auch im Juni 2023 wurde diese Zone mehrfach getestet. In den letzten 20 Handelstagen konnte die Uniper-Aktie eine positive Veränderung von etwa 20 % verbuchen.

Die Relevanz der Widerstandszonen

Beim Handel mit der Uniper-Aktie zeigt sich, dass die 8-Euro-Marke eine besonders harte Nuss zu knacken ist. Hier scheinen die Marktteilnehmer einfach nicht bereit zu sein, oberhalb dieser Marke zu handeln. Das Volumenprofil gibt zusätzlich Hinweise darauf, dass bei...