Uniper-Aktie: Bitter!

Für die Aktie von Uniper geht es derzeit wieder deutlich abwärts. Das Energie-Unternehmen hat am Freitag einen Abschlag in Höhe von über 5 % hinnehmen müssen. Damit fiel der Kurs wieder unter die Marke von 55 Euro und nähert sich den Erwartungen, die Analysten ohnehin an das Papier gestellt haben. Es sieht nicht besonders gut aus, wenn man den Experten folgt.

Das durchschnittliche Kursziel für den Titel liegt bei lediglich 47 Euro. Die Aktie könnte also noch einmal um mehr als ca. 7,50 Euro fallen. Grund für die ungünstigen Prognosen werden die Erwartungen für den Geschäftsverlauf sein, weniger die angekündigten Ausstiegsersuche der Bundesrepublik Deutschland. Die stehen erst im Jahr 2025 an.

Uniper: Gewinn sackt deutlich

Die Analysten gehen derzeit davon aus, der Gewinn würde deutlich sacken. Der Nettogewinn würde demnach auf etwas mehr als 1 Mrd. Euro fallen, so die Erwartung. Das muss sich auch im erwarteten KGV niederschlagen. Das liegt aktuell bei lediglich gut 18. Demnach ist die Aktie deutlich teurer – so die Erwartungen – als mit Bezug auf das vergangene Jahr. Damit ist der jüngste Kursverlust zu erklären.

