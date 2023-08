Uniper-Aktie: Bereit zum Durchstarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Der Aktienkurs von Uniper hat turbulente Zeiten erlebt. Das Unternehmen ist erfreut, wieder attraktive Gewinne verzeichnen zu können und hat vor kurzem eine langfristige Strategie präsentiert für eine Zukunft ohne Erdgas. Diese Faktoren wurden von den Aktionären positiv aufgenommen.

In letzter Zeit sind die Schlagzeilen um Uniper etwas weniger geworden. In Bayern experimentiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern an Wasserstoffspeichertechnologien, ein Aspekt, der an der Börse bisher wenig Beachtung gefunden hat. Der Fokus liegt momentan eher auf einer möglichen Reprivatisierung.

Uniper: Profitieren vom Staat?

Wie allgemein bekannt wurde Uniper im Zuge großer Schwierigkeiten im vergangenen Jahr verstaatlicht, um einen Konkurs abzuwenden. Der Bund hält nun etwa 99 Prozent der Unternehmensanteile. Aufgrund sinkender...