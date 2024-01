Uniper Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktie von Uniper wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise analysiert. Neben harten Faktoren spielen auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz eine Rolle. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigte sich eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führte und Uniper insgesamt als "Gut"-Wert klassifiziert.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende 200-Tages-Durchschnitt lag bei 94,69 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 58 EUR deutlich darunter lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch der 50-Tage-Durchschnitt ergab eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter lag.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führte. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI ergab, dass Uniper momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Der 25-Tage-RSI hingegen führte zu einer "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt wurde Uniper auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

