Uniper Aktie: Analysten erwarten Quartalszahlen und mögliche Erholung trotz jüngstem Rückgang

Die Uniper Aktie befindet sich derzeit in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. In den letzten Wochen hat der Kurs jedoch ein wenig nachgegeben und nähert sich nun einer wichtigen Unterstützung bei 20,00 EUR. Sollte diese Marke halten, könnte es zu einer Erholung kommen und der Kurs könnte wieder in Richtung des bisherigen Jahreshochs bei 25,00 EUR steigen.

Fazit

Die Quartalszahlen von Uniper werden in 111 Tagen erwartet und die Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Die Prognosen für das 3. Quartal deuten auf eine leichte Umsatzrückgang hin, während der Verlust voraussichtlich sinken wird. Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch und erwarten einen Anstieg des Umsatzes sowie einen deutlich geringeren Verlust im Vergleich zum Vorjahr.

