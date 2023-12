Uniper Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Uniper wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,11 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 61,21 zeigt an, dass Uniper weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Uniper derzeit bei 4,73 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 3,978 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,9 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 4,42 EUR liegt, signalisiert eine Differenz von -10 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird die Uniper-Aktie daher auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild in den letzten Wochen zeigt keine wesentliche Veränderung bei Uniper. Während keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt wurden, war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar. Zusammengefasst wird Uniper in diesem Punkt daher mit "Neutral" für das Stimmungsbild und "Gut" für die Aufmerksamkeit bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uniper bei einem Wert von 0. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 208,38) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht ist Uniper somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.