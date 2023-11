Uniper: Achtung - dieser Termin ist wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper hat zuletzt an den Märkten ein wenig nachgelassen. Am Freitag verlor der Titel ca. -2 %. Dies ist insofern interessant, als sich der Wochenverlust damit auf -6,1 % ausweitete. Die Aktie hat an allen fünf Handelstagen verloren. Dies ist allerdings nicht die Meldung der Woche.

Uniper: Es geht um vieles!

Derzeit streiten die Gelehrten – wie geht es für den Quasi-Staatsbetrieb nun weiter? Die Anteile des Staates sollen durch eine Kapitalmaßnahme sukzessive schrumpfen. Diese wird aber erst am 8. Dezember auf einer “außerordentlichen Hauptversammlung” beschlossen werden müssen. Wahrscheinlich kommt der Beschluss allerdings – es geht ja gerade um den Eigentümer, den Bund.

Die Börsen haben sich aktuell – dennoch – etwas zurückgezogen. Innerhalb der vergangenen drei Monate verlor die Aktie ca. -27 %. Analysten sind vor der...