Uniper: Achtung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper konnte am Freitag noch einmal einen Gewinn von gut 11 % für sich verbuchen! Ist damit alles in Ordnung? Wohl eher nicht. Denn der Titel ist nun auf dem Weg dazu, so die Meinung von Analysten, sich nach einer Erholung insgesamt aber auf den Rückwärtsgang zu fokussieren. Die Aussichten: Die Aktie soll laut Marketscreener und der Zusammenfassung der Stimmen von Analysten einen Abschlag von gut -15 % hinnehmen müssen.