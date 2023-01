Unionsfraktion enttäuscht von Scholz-Rede in Paris

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag sieht die Rede von Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag in Paris zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags als vertane Chance. Der europapolitische Sprecher der Fraktion, Gunther Krichbaum (CDU), bemängelte, dass Scholz bei der Frage weiterer Panzerlieferungen an die Ukraine im Ungefähren blieb. "Aber er hat auch die Gelegenheit zu einem Neustart im deutsch-französischen Verhältnis verpasst, in dem es in den letzten Monaten aufgrund des deutschen Verhaltens zu tiefgreifenden Irritationen und Zerwürfnissen gekommen war", sagte Krichbaum der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Bundeskanzler Scholz fehlt ganz offensichtlich die notwendige Empathie für unseren größten Nachbarn. In den deutsch-französischen Beziehungen gab es in der letzten Zeit mehr Rumms als Wumms." Scholz müsse das jetzt dringend ändern, weil Europa nur vorankomme, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam handelten./hrz/DP/zb