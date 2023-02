Unions-Außenexperte Hardt: Mehr Gemeinsamkeit im Umgang mit China

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Außenexperte Jürgen Hardt (CDU) hat von der Münchner Sicherheitskonferenz ein gemeinsames Signal zum Umgang mit China verlangt. "Es wäre ein starkes Zeichen, wenn gegenüber China in der Frage von Menschenrechten und unfairer Handelspraktiken nicht jede Nation für sich spricht, sondern EU, Nordamerika und G7 (Runde der wirtschaftsstärksten Demokratien) gemeinsame Erwartungen formulieren", sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Nicht nur in der Abwehr von Russlands Aggression, sondern auch im Blick auf China ist mehr Gemeinsamkeit gefordert", ergänzte er.

Mit Wang Yi nimmt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 wieder ein hoher chinesische Politiker an dem Spitzentreffen im München teil. Der frühere langjährige Außenminister war im Oktober ins Politbüro aufgerückt. Als oberster Außenpolitiker steht er in Chinas Machthierarchie noch über dem Außenminister.

"Unser gemeinsamer Hebel unter den G7-Nationen gegenüber China liegt in erster Linie in dem gleichgerichteten Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen", sagte Hardt. "Sie zu schwächen würde Chinas Wohlstand ebenso gefährden wie unseren", ergänzte er. "Vereinbarungen mit China über mehr Fairness in den Wirtschaftsbeziehungen sind möglich, wenn die G7 geschlossen auftreten." Zu den G7-Ländern der wirtschaftsstarken Demokratien gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Japan hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne.

Das wichtigste sicherheitspolitische Politiker- und Expertentreffen weltweit findet vom 17. bis 19. Februar im Hotel Bayerischer Hof in München statt. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Aus der Ukraine wird unter anderen Außenminister Dmytro Kuleba in München erwartet. Insgesamt werden mehr als 40 Staats- und Regierungschefs sowie 90 Minister dabei sein, unter ihnen neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der polnische Präsident Andrzeij Duda./bk/DP/zb