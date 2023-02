Union und FDP verlangen von ARD und ZDF Einsparungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Politiker von FDP und Union verlangen, dass ARD und ZDF nach dem Vorbild des österreichischen ORF Milliardensummen einsparen. Bayerns FDP-Vorsitzender Martin Hagen sagte der "Bild" (Mittwochausgabe): "Auch bei ARD und ZDF besteht vergleichbares Sparpotential. Wenn ineffiziente Doppelstrukturen abgebaut und die Verwaltung verschlankt werden, können die Beiträge sinken, ohne dass die Qualität des Programms leidet."

Thomas Hacker, medienpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, bekräftigte gegenüber "Bild": "Der radikale Sparkurs beim ORF wird auch hierzulande für eine neue Dynamik in der Debatte sorgen." Die zuständigen Länder und Intendanten "sollten sich lieber heute als morgen die Frage stellen, was braucht ein guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk wirklich?". Hacker betonte: "Nur sinkende Rundfunkgebühren sind nach den Skandalen der letzten Monate den Bürgern noch vermittelbar." Stefan Müller, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, sagte ebenfalls: "Es ist zwingend, jetzt auch bei ARD und ZDF über Einsparungen in ähnlichen Größenordnungen zu reden." Hier sollten vor allem die Spartenkanäle auf den Prüfstand - und alle Bereiche, in denen es "Überschneidungen gibt".

