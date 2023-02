Union kritisiert legere Kleiderordnung im Bundestag

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union wünscht sich von Bundestagsabgeordneten und Regierungsmitgliedern mehr Achtsamkeit bei der Auswahl ihrer Kleidung. "Die Kleiderordnung im Deutschen Bundestag ist in den letzten zehn Jahren deutlich legerer geworden, auch bei uns in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, aber wie ich mich kleide, ist auch eine Frage des Respekts, den ich gegenüber den Kollegen und der Institution erweise", sagte Parlamentsgeschäftsführer Patrick Schnieder (CDU) der "Rheinischen Post". Da habe er bei manch einem Kollegen auch aus der Bundesregierung gelegentlich seine Zweifel.

Von einem Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), "der die französische Nationalversammlung besucht, hätte ich auch im Jahr 2023 erwartet, dass er eine Krawatte trägt", so der CDU-Politiker. "Ich hoffe, dass uns der Anblick eines Gesundheitsministers in kurzen Hosen auch in Zukunft im Bundestag erspart bleibt." Der Vorstandsvorsitzende der Knigge-Gesellschaft, Clemens Graf von Hoyos, hatte zuvor gefordert, dass Parlamentarier wieder mehr auf ihre Garderobe achten müssten. Hoyos sagte der Zeitung: "Die Bürger wollen von gut angezogenen Abgeordneten repräsentiert werden."

