Union gewinnt Wahlen in Bayern und Hessen - Schlappe für SPD

MüNCHEN/WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Aus den Landtagswahlen in Bayern und Hessen werden die Unionsparteien wohl als klare Sieger hervorgehen. Laut 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF kommt die CSU in Bayern im Mittel auf rund 37 Prozent, die CDU in Hessen erreicht 35 Prozent. Damit haben die Regierungschefs Markus Söder (CSU) und Boris Rhein (CDU) gute Aussichten, auch die nächste Landesregierung anzuführen.

Schlecht lief die Wahl unterdessen für die SPD: In Hessen, wo Bundesinnenministerin Nancy Faeser für die Sozialdemokraten als Spitzenkandidatin antrat, steht sie den Prognosen zufolge gleichauf mit den Grünen bei im Mittel 15,5 Prozent. Beide Parteien teilen sich damit hinter CDU und AfD den dritten Rang. In Bayern kommt die SPD sogar nur auf 8,5 Prozent. Auf Platz zwei in Hessen kommt die AfD mit 16,5 Prozent und auf Rang fünf die FDP mit 5,0 Prozent. In Bayern erreichen die Grünen 16 Prozent, die Freien Wähler 14 Prozent und die AFD 15,5 Prozent. Die bestehenden Regierungskoalitionen aus CSU und Freien Wählern bzw. CDU und Grünen könnten basierend auf diesen Wahlergebnissen weitermachen. In Bayern wäre zudem rechnerisch noch eine Koalition der CSU mit Grünen oder AfD möglich, was Söder allerdings in der Vergangenheit ausgeschlossen hat. In Hessen könnte die CDU statt mit den Grünen auch mit der SPD koalieren - mit der AfD will Rhein nicht zusammenarbeiten. Ein Debakel erlebte am Sonntag die FDP, die die Sender in Hessen im Mittel bei 5,0 Prozent und damit knapp über der Fünf-Prozent-Marke sehen, in Bayern kommt sie nur auf drei Prozent. Damit wird sie wohl in Bayern aus dem Landtag fliegen und muss in Hessen zittern. Die Linke verpasst in Bayern die Fünf-Prozent-Hürde klar und wird unter sonstigen Parteien zusammengefasst, die gemeinsam auf rund sechs Prozent kommen. In Hessen fliegt sie mit 3,5 Prozent wohl aus dem Parlament. Den Einzug in den Landtag in Wiesbaden verpassen werden derweil wohl die Freien Wähler, die im Mittel auf 3,5 Prozent kommen. Die Prognose für die ARD wurde von Infratest erstellt, die für das ZDF von der Forschungsgruppe Wahlen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur