Union Pacific Aktie: Das darf nicht passieren!

Derzeit schüttet Union Pacific niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Straßen- und Schienengüterverkehr. Mit einer Differenz von 2,68 Prozentpunkten (2,57 % gegenüber 5,25 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Union Pacific ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und den Meinungsspalten hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, weshalb der Titel insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 6 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Union Pacific liegt bei 17, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Straßen- und Schienengüterverkehr (KGV von 27,41) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von Union Pacific wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.