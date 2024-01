Union Pacific Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die Diskussion überwiegend negativ war. Besonders wurde über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Union Pacific gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale, was zu einer "Gut" Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei Union Pacific bei 86,91, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,82, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet.

Vergleicht man den Aktienkurs von Union Pacific mit dem Durchschnitt der Industriebranche, so liegt die Rendite um 10,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche liegt die Rendite um 0,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Union Pacific in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.