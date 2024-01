Union Pacific Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde Union Pacific von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Gleichzeitig gab es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt fällt die Anleger-Stimmung daher neutral aus. Bei der Auswertung wurden auch fünf positive Signale und keine negativen Signale identifiziert, weshalb wir zu einer positiven Empfehlung kommen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Union Pacific liegt bei 67,03, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine neutrale Bewertung.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Union Pacific-Aktie zeigen, dass 10 von 16 Bewertungen positiv, 6 neutral und 0 negativ waren. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit im "Gut"-Bereich. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um etwa 4,51 Prozent fallen könnte, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite für Union Pacific beträgt 2,57 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,17 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, die Analystenbewertungen und die Dividendenrendite allesamt zu einer neutralen Einschätzung von Union Pacific führen.