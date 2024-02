Union Pacific Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Union Pacific hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 215,54 Prozent unter dem Durchschnitt (236,52 Prozent) liegt. Die maßgebliche mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 7,52 Prozent, wobei Union Pacific aktuell 13,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, im Vergleich zu fünf Tagen mit vorherrschend negativer Kommunikation. Zuletzt wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Union Pacific diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, mit 10 "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Union Pacific-Aktie abgegeben, von denen 8 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Kürzerfristig liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 234,15 USD, was ein Abwärtspotential von -6,13 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Union Pacific ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Union Pacific von 249,45 USD mit +14,66 Prozent Entfernung vom GD200 (217,56 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 240,19 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Union Pacific-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.