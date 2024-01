Union Pacific Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Union Pacific-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,57 Prozent auf, was 2,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Straße und Schiene" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Gesichtspunkte zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Union Pacific bei 17 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Union Pacific liegt bei 79,5, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 10 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Union Pacific abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 230,19 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Union Pacific-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.