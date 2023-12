Union Pacific Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Union Pacific hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche eine Underperformance von -2,75 Prozent darstellt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 146,86 Prozent, wobei Union Pacific um 136,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Union Pacific. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Union Pacific deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Union Pacific derzeit bei 210,52 USD, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 245,81 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16,76 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ebenfalls positiv bewertet, da die Union Pacific-Aktie derzeit einen "Gut"-Signalwert von +10,72 Prozent aufweist. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Union Pacific liegt bei 37,41 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Gut".