Union Pacific Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Dividendenrendite von Union Pacific liegt derzeit bei 2,57 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,1 % für "Straße und Schiene". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,45 % erzielt, was jedoch 139,37 % unter dem Durchschnitt (149,82 %) des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 18,32 %, wobei Union Pacific aktuell 7,86 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 24,05 Punkte, was bedeutet, dass Union Pacific momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 32,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Union Pacific damit auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Union Pacific in sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wird auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.