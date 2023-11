Union Pacific Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Anlegermeinung über Union Pacific war in den letzten Tagen größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse bewertet Union Pacific daher als "Gut". Eine längere Betrachtung der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Aktivität im Netz insgesamt schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten war kaum vorhanden, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten ist jedoch positiv, mit 10 Gut-, 7 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 228,41 USD, was eine Performance von 11,3 Prozent bedeuten würde.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25-Wert auf 25-Tage Basis liegt bei 57,89 und ist ebenfalls neutral.