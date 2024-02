Union Pacific Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Anleger von Union Pacific haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien erhalten. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus hat die Auswertung ergeben, dass es 8 positive Signale und keine negativen Signale gibt, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Union Pacific liegt derzeit bei 2,16 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,05 % als niedrig eingestuft wird. Aufgrund dieser Differenz von 2,89 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Union Pacific-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 44,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage mit einem Wert von 34,98, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Union Pacific in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für Union Pacific resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.