Unicredit SPA Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Unicredit Spa-Aktie wird momentan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,99 bewertet. Dies liegt in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts (0 Prozent) für Handelsbanken. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Unicredit Spa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,63 EUR lag. Der aktuelle Schlusskurs von 31,41 EUR liegt daher deutlich darüber (+32,92 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,73 EUR) wird mit einem Abstand von +13,27 Prozent übertroffen. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zum Finanzsektor konnte die Unicredit Spa-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 72,69 Prozent erzielen, was 72,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch die Dividendenrendite von 1,05 Prozent übertrifft den Branchendurchschnitt um den gleichen Prozentsatz. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet und im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor als lukratives Investment angesehen.