Union Jack Oil Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse von Union Jack Oil zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt (22,01 GBP) als auch der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt (18,79 GBP) liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 17,25 GBP. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für Union Jack Oil wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden, und in den letzten Tagen keine signifikante Veränderung in der Diskussion stattgefunden hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Union Jack Oil derzeit überkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (100 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (73,68) weisen darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls stabil, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Insgesamt wird Union Jack Oil auf der Grundlage dieser Analyse mit einem negativen Rating bewertet.