Union Jack Oil Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Union Jack Oil-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 23,29 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19 GBP, was einem Unterschied von -18,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (19,59 GBP) wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,01 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Union Jack Oil-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Union Jack Oil eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse erfolgt.

Abschließend wird die Union Jack Oil-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage von 100 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, weshalb sie ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Union Jack Oil-Aktie aufgrund dieser Analyse einen "Schlecht"-Rating.