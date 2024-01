Union Jack Oil Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Union Jack Oil hat in den letzten Tagen einen Kurs von 20,5 GBP erreicht, was +4,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Union Jack Oil in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Union Jack Oil daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Union Jack Oil eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Union Jack Oil daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Zur Einschätzung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für die Union Jack Oil. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 34,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,42 im neutralen Bereich. Somit wird die Union Jack Oil insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.