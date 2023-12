Union Electric Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Union Electric wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Union Electric-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 an und klassifiziert das Wertpapier ebenfalls als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Union Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Union Electric mit 68 USD 5,17 Prozent unter dem GD200 (71,71 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt hingegen einen Kurs von 68 USD, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Union Electric-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb Union Electric in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu dem langfristigen Stimmungsbild "Neutral" führt.