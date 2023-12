Union Dental Holdings Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivani Medical":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Xcelerate von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Xcelerate derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,13 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,06 USD mit dem aktuellen Kurs von 0,0362 USD eine Abweichung von -39,67 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,05 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Xcelerate weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Xcelerate basierend auf der Anleger-Stimmung, Dividendenpolitik, technischer Analyse und dem Relative Strength Index.