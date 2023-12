Union Bankshares Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "UNION BANKSHARES":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Union Bankshares - Morrisville Vt in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Union Bankshares - Morrisville Vt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,72 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt nur um 1,06 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,85 Prozent verzeichnete, lag Union Bankshares - Morrisville Vt mit 21,86 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Union Bankshares - Morrisville Vt-Aktie beträgt 5,68 Prozent, was 132,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,51) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht". Bei der Berechnung der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Union Bankshares - Morrisville Vt für trendfolgende Indikatoren eine Bewertung von "Gut". Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,75 USD liegt, was einer Abweichung von +29,86 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (27,86 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +10,37 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird Union Bankshares - Morrisville Vt basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.