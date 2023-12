Union Bankshares Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "UNION BANKSHARES":

Der Aktienkurs der Union Bankshares -Morrisville Vt hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 32,72 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,17 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Union Bankshares -Morrisville Vt eine Dividendenrendite von 5,68 % aus, was jedoch 132,99 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Union Bankshares -Morrisville Vt liegt aktuell bei 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Union Bankshares -Morrisville Vt-Aktie bei 23,72 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 30,8 USD, was einer Abweichung von +29,85 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.