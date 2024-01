Union Bankshares Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "UNION BANKSHARES":

Der Aktienkurs von Union Bankshares - Morrisville Vt ist in den letzten 12 Monaten um 32,72 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt nur um 1,73 Prozent, was einer Outperformance von +30,98 Prozent für Union Bankshares - Morrisville Vt bedeutet. Der Finanzsektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 11,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Union Bankshares - Morrisville Vt um 21,69 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Union Bankshares - Morrisville Vt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,97 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 31,43 USD weicht somit um +31,12 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,68 USD) liegt mit einem Abweichung von +9,59 Prozent über dem letzten Schlusskurs (31,43 USD), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Union Bankshares - Morrisville Vt derzeit 5, was eine negative Differenz von -133,3 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Union Bankshares - Morrisville Vt-Aktie weist einen Wert von 33 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 35,34 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Union Bankshares - Morrisville Vt.