Unilumin: Licht- und Display-Produkte erstmals auf der InfoComm 2022

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Unilumin hat an der InfoComm 2022, einer internationalen Fachmesse für audiovisuelle Medien, teilgenommen und eine Reihe innovativer neuer LED-Anzeigeprodukte sowie Licht- und Displaylösungen vorgestellt.Es ist dem Licht zu verdanken, dass wir alles sehen können. Als führendes Unternehmen in der Licht- und Displaybranche hält Unilumin an der wissenschaftlichen Romantik fest. Um den vielfältigeren und erweiterten Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, hat Unilumin einen tiefen Einblick in diese Bedürfnisse und eine schnelle Reaktion darauf entwickelt und ist das erste Unternehmen in der Branche, das das Konzept Metasight anregt. Gemäß sieben Licht- und Anzeigeszenarien hat Unilumin die integrierten Lösungen von Hardware + System + Software + Inhalt + interaktives Licht und Anzeige auf den Markt gebracht.Die ausgestellte Licht- und Display-Produktliste umfasst UpanelSII, URM III, USH und andere professionelle Produkte, die in Mainstream-Bereichen wie virtuelle xR-Aufnahmen, professionelle Nutzung und kommerzielle Displays eingesetzt werden. Die Ausstellung zog eine große Anzahl von Besuchern an und sorgte bei Kunden, Branchenkollegen und Medien für große Aufmerksamkeit.Am Unilumin-Stand betonte Johnson Ruan als einer unter vielen Kunden, dass die xR-Lösung für virtuelles Shooting von Unilumin ein wichtiger Vorteil für sie sein wird, um den „Blue-Ocean"-Markt virtueller Shootings zu erobern: „Die LED-Display-Produkte und xR-Lösungen von Unilumin für virtuelle Shootings sind vielseitig, wegweisend und haben uns eine neue Art von immersivem und überwältigendem Erlebnis beschert. Unilumin hat wirklich einen hervorragenden Effekt erreicht, und die Produkte werden Sie nicht enttäuschen. Ich bin davon überzeugt, dass Unilumin uns helfen wird, unser Geschäft im Bereich des virtuellen Shootings auszubauen und uns zu neuem Wachstum verhelfen wird."Darüber hinaus wurden auch die Gewinner des Red Dot Award von Unilumin, UpanelSII, USH für Outdoor-Shooting auf kleinem Spielfeld und das Mini-LED-Display-Starprodukt Umini ausgestellt, und ihre hervorragende Qualität und die visuellen Effekte stießen bei den Besuchern auf vielseitiges Lob.Unilumin Light & Display läutet die unendliche Zukunft ein.