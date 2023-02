Unilumin Group stellt auf der ISE 2023 das brandneue LAMPRO vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 31. Januar hat Unilumin, das renommierte chinesische LED-Unternehmen, auf der ISE 2023, der weltweit größten Messe für Audio- und Videotechnologie, seine neuesten Produkte und integrierte Lösungen präsentiert.Die Unilumin Group veranstaltete eine Pressekonferenz auf der Messe, um bekannt zu geben, dass LAMP, eine Tochtergesellschaft der Unilumin Group, in LAMPRO umbenannt wurde. Mit dieser Umbenennung soll die Marke LAMPRO besser im Markt platziert werden.Vertretern der Unilumin Group zufolge bezieht sich „PRO" nicht nur auf „professionell", um zu zeigen, dass LAMPRO professionelle Produkte und Lösungen anbietet, sondern steht auch für „Pro for Partners", da LAMPRO sich darauf konzentriert, Vertriebspartner zu bedienen, um Win-win-Szenarien zu erzeugen.Darüber hinaus wurde die zentrale visuelle Identität von LAMPRO von Blau zu Grün geändert. Einerseits wird damit ein stärker partnerorientiertes, dynamisches und trendiges Markenimage präsentiert. Andererseits steht die grüne Farbe für Umweltfreundlichkeit, denn LAMPRO liefert Vertriebspartnern LED-Display-Produkte mit höherer Auflösung, die energiesparender sind.Neue Markenpositionierung: Professioneller Lösungsanbieter für LED-Display-Produkte und -Anwendungen.Neue Markenvision: Display A Better WorldNeuer Marken-Slogan: LAMPRO, Pro for Partners.Unterstützt von der Unilumin Group wird LAMPRO sich darauf konzentrieren, professionellere LED-Produkte und integrierte Lösungen für Vertriebspartner anzubieten.Die im Jahr 2004 gegründete Unilumin Group Co., Ltd. wurde 2011 an der Börse von Shenzhen notiert (XSHE: 300232). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von LED-Display- und Beleuchtungsprodukten und -lösungen. Darüber hinaus belegt das Unternehmen weltweit den ersten Platz in der Branche, was den Verkaufswert und das Verkaufsvolumen von LED-Anzeigeprodukten angeht. Unilumin hat erfolgreich Dienstleistungen für Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney und andere Fortune-500-Unternehmen erbracht.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1994884/1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1994885/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unilumin-group-stellt-auf-der-ise-2023-das-brandneue-lampro-vor-301738341.htmlPressekontakt:Yao Zhang,u0012804@unilumin.comOriginal-Content von: Unilumin Group., Ltd., übermittelt durch news aktuell