Unilumin Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Unilumin übertrifft Branchendurchschnitt um 7 Prozent

Der Aktienkurs von Unilumin verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 20,96 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,2 Prozent aufweist, liegt Unilumin mit 0,76 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist Unilumin ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52 auf, was vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Unilumin derzeit eine Rendite von 0,19 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,83 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Unilumin liegt bei 1,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 26 in Richtung einer überverkauften Situation, was ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt.

Insgesamt erhält Unilumin daher in allen Kategorien eine positive Bewertung und zeigt eine gute Entwicklung im vergangenen Jahr.