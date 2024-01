Unilumin Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Unilumin zeigt der RSI einen Wert von 89,5, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 43,43, was auf eine neutrale Bewertung für 25 Tage hinweist, und führt insgesamt zu einem schlechten Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Unilumin diskutiert. An sechs Tagen dominierten positivere Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Dadurch erhält Unilumin heute eine schlechte Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 7,92 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,22 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,84 Prozent entspricht und zu einer schlechten Einstufung führt. Der GD50 beträgt 6,95 CNH, was einer Abweichung von +3,88 Prozent entspricht und die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Unilumin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52,23 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.