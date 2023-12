Unilever gibt Geschäftsbereich Elida Beauty an Investmentfirma Yellow Wood Partners ab

Unilever trennt sich vom Geschäftsbereich Elida Beauty, der an Investor Yellow Wood Partners geht.

Yellow Wood Partners erwirbt den Geschäftsbereich Elida Beauty von Unilever – der anglo-niederländische Konsumgüterkonzern hat am Montag verkündet, dass der Verkauf auf ein verbindliches Angebot des US-Private-Equity-Investors folgt.

Die Summe des Deals wurde nicht bekannt gegeben. Der Verkauf ist Teil von Unilevers Strategie, sein Körperpflegeportfolio zu optimieren und seine starken Marken auszubauen.

Elida Beauty umfasst mehr als 20 renommierte Beauty- und Körperpflegemarken, darunter bekannte Namen wie Q-Tips, Caress, Timotei und Tigi. Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von beeindruckenden 800 Millionen Euro.

Yellow Wood Partners, das sich auf Investitionen im Konsumgüterbereich spezialisiert hat, sieht großes Potenzial in der Übernahme von Elida Beauty. Der Private-Equity-Investor gab an, ausschließlich in diesen Bereich zu investieren und somit ein tiefgreifendes Verständnis für die Branche zu haben.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen voraussichtlich bis Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen sein, so Unilever. Die Aktionäre des Konzerns werden den Deal genau im Auge behalten und auf die Auswirkungen auf die Aktienpreise achten. Am Montag notierte die Unilever-Aktie in London zeitweise bei 37,54 GBP, was einem leichten Rückgang von 0,05 Prozent entspricht.

Für Unilever ist der Verkauf von Elida Beauty ein weiterer Schritt in Richtung einer optimierten Portfoliostrategie. Das Unternehmen konzentriert sich verstärkt auf seine Kernmarken wie Ben & Jerry's Eiscreme und Dove Seife und möchte diese weiter stärken und ausbauen.

Mit dem Verkauf von Elida Beauty zeigt Unilever erneut seine Fähigkeit, strategische Deals zu tätigen, um sein Geschäft voranzutreiben. Der Konsumgütergigant hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er solide Entscheidungen trifft, um sein Portfolio zu optimieren und sich auf Wachstum zu fokussieren.

Die Übernahme von Elida Beauty durch Yellow Wood Partners wird zweifellos für Aufsehen in der Branche sorgen und das Finanzinteresse an Unilever weiter ankurbeln.

Nachricht im Orginal