Unilever Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Unilever hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,58 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verbrauchsgüter liegt. In der Branche für Persönliche Produkte lag die durchschnittliche Rendite bei 25,32 Prozent, während Unilever mit 27,9 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Performance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Unilever in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Außerdem konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Unilever liegt bei 5,38, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für Unilever liegt bei 45, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält Unilever daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende hat Unilever derzeit eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,89 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Unilever-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.