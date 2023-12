Unilever Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die Aktie von Unilever wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Unilever-Aktie liegt bei 4412,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,53 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 4070,33 GBP, was 6,97 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 3786,5 GBP liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 3880,88 GBP, was einer Abweichung von -2,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus für Unilever insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert, und es wurden 4 klare "Schlecht"-Signale identifiziert.

In der fundamentalen Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,97, was 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 45,22. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.