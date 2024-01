Unilever Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wenn wir uns Unilever ansehen, betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 20,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass Unilever derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Unilever weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Unilever in diesem Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Unilever mit einer Rendite von -5,76 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,31 Prozent, wobei Unilever mit 31,07 Prozent deutlich darunter liegt. Basierend auf dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird Unilever in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Unilever-Aktie abgegeben, wobei 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Unilever vor. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4412,5 GBP festgelegt, was einem Aufwärtspotential von 14,52 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Unilever somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4049,73 GBP mit dem aktuellen Kurs (3853 GBP) eine Abweichung von -4,86 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3836,57 GBP nahe dem letzten Schlusskurs (+0,43 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.